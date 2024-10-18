ХАМАС підтвердив смерть Сінвара і назвав нового голову руху: що про нього відомо

Він погрожував Ізраїлю продовженням бойових дій

У четвер, 17 жовтня, у ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що ізраїльська армія ліквідувала в Секторі Газа голову бойовиків ХАМАС Яхью Сінвара. Цю інформацію згодом підтвердила місія Ірану в ООН.

Тепер керувати ХАМАСом буде лідер палестинських ісламістів за кордоном Халед Машаль. Про це повідомив ліванський портал новин LBCI з посиланням на власні джерела.

За словами LBCI, Халед Машаль став виконувачем обов'язків голови руху ХАМАС. Він відповідатиме за всі перемовини щодо звільнення заручників та проблем ув'язнених.

ХАМАС повідомив турецьким, катарським і єгипетським представникам про загибель Сінвара. За даними джерел, він загинув під час операції ізраїльських військових у Тель-ель-Султані. ХАМАС зазначив, що після смерті Сінвара переговори про обмін полоненими та припинення війни ускладняться.

Хто такий Халед Машаль

Халед Машаль — відомий палестинський політик. Він народився 1956 року біля Рамалли. Машаль був серед засновників ХАМАС у 1987 році. З 1996 до 2012 року він очолював радикальний рух.

У 2004 році, після загибелі Абделя Азіза Рантісі, Машаль став одним з головних лідерів руху. Він часто критикував Ізраїль і не визнавав його. Але пізніше брав участь у переговорах про перемир'я та створення уряду з ФАТХ. 2007 року Машаль підписав угоду про уряд національної єдності з президентом Палестини Махмудом Аббасом. Однак це примирення виявилося недовгим, і вже влітку того ж року ХАМАС встановив контроль над сектором Газа.

Машаль неодноразово виступав проти мирних ініціатив, зокрема критикував конференцію в Аннаполісі 2007 року. Він також погрожував Ізраїлю новою інтифадою (арабський бойовий рух, спрямований на захоплення території Палестини — Ред.) та продовженням бойових дій.

2 серпня 2024 року 68-річний Машаль тимчасово очолив ХАМАС після вбивства Ісмаїла Ханії ізраїльськими агентами в Тегерані. Після виборів 6 серпня новим головою радикального ісламістського руху став Яхья Сінвар, смерть якого в четвер підтвердила місія Ірану в ООН.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Ізраїла мітингували проти уряду Натаньяху. Мітингувальники вимагали угоди з ХАМАСом.