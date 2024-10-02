"Буде наступною після Лівану". Ердоган назвав "нову ціль" Ізраїлю і згадав про Гітлера

Турецький президент назвав дії Ізраїлю "геноцидом"

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Ізраїль у нібито "геноциді" у Секторі Газа. Він також заявив, що його країна може стати наступною після Гази та Лівану.

Про це повідомляє CNN Turk. Свою промову президент виголосив на церемонії відкриття 3-го законодавчого року 28-го скликання Великих національних зборів (парламенту) Туреччини. Ердоган назвав Ізраїль "бандою вбивць, яка живиться кров’ю та розжиріла від окупації".

"Я говорю відкрито: після Палестини та Лівану землі нашої Батьківщини стануть тим місцем, на яке зверне свій погляд ізраїльська адміністрація, оперуючи своєю оманливою ідеєю "землі обітованої". Окупація, терор і агресія вже біля нашого порогу", — заявив президент Туреччини.

Він додав, що Анкара протистоятиме "державному тероризму Ізраїлю" всіма доступними способами та засобами.

Нагадаємо, в ніч із 30 вересня на 1 жовтня Ізраїль офіційно заявив про початок наземної операції на території Лівану. Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) веде бойові дії проти проіранського радикального угруповання "Хезболла".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок удару ізраїльської армії по території Лівану було ліквідовано лідера організації "Хезболла" Хасана Насралла.