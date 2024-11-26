Израиль нанес удар по Ливану после разговоров о прекращении огня

Прекращение огня между Израилем и Ливаном должно было начаться в среду

Израиль, который предварительно достиг соглашения о прекращении огня с Ливаном, нанес во вторник, 26 ноября, удар по территории соседней страны.

Об этом сообщает Reuters. По данным источника агентства, несмотря на дипломатический прорыв, военные действия разгорелись, поскольку Израиль резко активизировал кампанию воздушных ударов по Бейруту и другим частям Ливана.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что представит план прекращения огня в Ливане правительству страны. Об этом сообщает Times of Israel.

Также СМИ Израиля сообщили о том, что прекращение огня с Ливаном, как ожидается, вступит в силу завтра между 4:00 и 6:00 утра по местному времени.

Напомним, боевые действия в Ливане начались с нанесения масштабных авиаударов со стороны Израиля 19 сентября. В ходе боестолкновений израильским военным удалось ликвидировать лидеров радикальной шиитской группировки "Хезболла" Хасана Насраллу и Хашема Сафи ад-Дина.

Новый лидер "Хезболлы" Наим Кассем заявил о готовности к перемирию с Израилем и окончанию боевых действий в Ливане, но на определенных условиях.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта. Их обвиняют в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в Секторе Газа.