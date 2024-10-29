Місії ООН заборонили працювати в Ізраїлі — хто так вирішив і чому

В ООН вже відповіли

Діяльність агенства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) на території Ізраїлю обмежують. Таке рішення підтримав ізраїльський парламент через їх співпрацю "з терористами".

Як зазначає The Times of Israel, понад 10% співробітників UNRWA у Секторі Гази мають зв’язки з терористичними організаціями. Та навіть школи, які курує агенство, пропагандують ненависть до Ізраїлю та раціонально пояснюють тероризм, вихваляючи його.

Ізраїльський парламент підтримав два законопроєкти щодо обмеження та заборони діяльності UNRWA. У другому з них агенству заборонено комунікувати з будь-якими державними установами. Тобто по суті діяльність UNRWA сильно обмежена в Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан.

Водночас в ООН цю заборону сприйняли скептично, адже генсек Антоніу Гутерріш, який нещодавно їздив в Росію, заявив, що це стане "катастрофою". У Єврокомісії теж не мовчать — віцепрезидент Жозеп Боррель попередив про "серйозні наслідки" цього рішення.

До них долучились і в США, адже держсекретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін дуже занепокоєні. Вони заявили, що такі обмеження загрожують руйнуванням системи гуманітарної допомоги у Газі та підривом надання "життєво важливих" послуг у Східному Єрусалимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в США та Німеччині розкритикували генсека ООН за візит в Росію і казали про його відставку.