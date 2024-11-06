Україна після перемоги Трампа пом’якшила позицію по китайському мирному плану — ЗМІ

Ситуація для України стає менш зрозумілою

Перемога республіканця Дональда Трампа на виборах у США була переважно сприйнята українцями як новий виклик у і без того складній ситуації. На тлі цього набирають темпи обговорення можливостей укладання мирного договору.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times. Зокрема, для Києва ситуація затьмарюється тим, що Трамп так і не сказав, на яких умовах він має намір вести переговори про припинення бойових дій.

"Делікатні багатосторонні переговори вже ведуться і набрали обертів в останні місяці. Неясно, як роль Трампа в посередництві поєднуватиметься з цими зусиллями", — пише видання з анонімних дипломатів.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський побічно натякнув, що не заперечує укладання дрібніших угод, на кшталт припинення обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури.

Видання також каже, що Україна нібито "пом’якшила позицію" щодо мирного плану Китаю та Бразилії, який раніше у Києві схарактеризувати як такий, що відповідає інтересам Росії. Джерела NYT кажуть, що негласні переговори ведуться, щоб узгодити їхній план з українською "Формулою миру".

Водночас автори матеріалу зазначають, що далеко не всі українці сприйняли Трампа як нову проблему, оскільки нинішня політика Білого дому призвела лише до розчарування та ускладнення ситуації на полі бою. Зокрема це стосується вічних затримок із постачанням озброєнь та обмежень на їх застосування.

Водночас аналітики Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (Великобританія) вважають, що прагнення Трампа до швидкої угоди може лише погіршити ситуацію для України.

"Його прагнення до угоди — і, ймовірно, швидкої — не обіцяє нічого хорошого для стійкої підтримки з боку США", — зазначили вони.

Як повідомлялося раніше, Трамп неодноразово заявляв, що може завершити війну в Україні "за 24 години", але конкретні деталі цього плану залишаються невідомими.