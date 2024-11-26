"Вони стурбовані": в США стверджують, що Китай занепокоєний участю КНДР у війні проти України

Один з головних страхів Китаю – що тісна взаємодія КНДР та Росії у підсумку допоможе США сформувати в Східній Азії мережу альянсів

Китай попри спроби вдавати спокій дуже занепокоївся через зміцнення зв'язків двох режимів – російського та північнокорейського. Пекін відчуває серйозний дискомфорт через дружбу Москви та Пхеньяна.

Про це на семінарі у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень заявив заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки Курт Кемпбелл, повідомляє британське видання The Guardian. Кемпбелл заявив, що китайським дипломатам вкрай незручно обговорювати тему участі КНДР у війні Росії проти України.

"У деяких дискусіях складається враження, що ми інформуємо їх про речі, про які вони не знали. Вони стурбовані тим, що російське заохочення може спонукати КНДР до дій, які не відповідатимуть інтересам Китаю", – зазначив він.

Один з головних страхів Китаю – що тісна взаємодія КНДР та Росії у підсумку допоможе США сформувати в Східній Азії мережу альянсів. В першу чергу Південна Корея та Японія, відчуваючи загрозу з боку Північної Кореї, можуть значно охочіше налагоджувати військову взаємодію зі Сполученими Штатами, що дуже невигідно для Китаю.

Нагадаємо, що військовослужбовці армії Корейської Народно-Демократичної Республіки вже беруть участь у війні Росії проти України, але їх використовують не лише у бойових зіткненнях із ЗСУ.

Як повідомляв "Телеграф", генерал армії Північної Кореї отримав поранення під час атаки ракетами Storm Shadow Курської області 20 листопада. Хоча його ім'я не називається, за даними американських ЗМІ йдеться про перший підтверджений випадок поранення високопоставленого армійського чину збройних сил КНДР на прикордонній з Україною російській території.