Грав "поганих хлопців" та знімався з Бредом Піттом: помер відомий французький актор

Актор тричі отримував нагороду національної Французької кінопремії, хоч і грав переважно другорядні ролі

Всесвітньо відомий французький актор данського походження Нільс Ареструп помер у віці 75 років. Причиною смерті стала тяжка хвороба.

Про це пише Le Parisien із посиланням на представників актора. Останній день він зустрів у своєму будинку у Віль-д’Аврі (передмістя Парижа).

"З величезним болем повідомляю про смерть мого чоловіка, великого актора Нільса Ареструпа після його мужньої боротьби з хворобою. Він пішов з життя, оточений любов’ю близьких", — сказала його дружина Ізабель Ле Нувель.

Актор народився 8 лютого 1949 року в місті Монтрей у родині данського іммігранта, який утік до Франції під час Другої світової війни. Дебют у кіно для нього відбувся 1973 року з невеликої ролі, після чого його часто почали запрошувати на ролі "поганих хлопців" другого плану.

Світову славу він здобув після зйомок у фільмах "Моє серце битися перестало" (2005) та "Пророк" (2009). За свою кар’єру Ареструп тричі отримував нагороду національної кінопремії Франції "Сезар".

У 2015 році Нільс Ареструп знявся разом із Бредом Піттом, Анджеліною Джолі та Мелані Лоран у фільмі Анджеліни Джолі "Блакитний берег", де зіграв роль власника бару.

"Коли я починав, театральні режисери спочатку обирали п’єсу, а потім думали про те, кого взяти до акторського складу. Зараз все навпаки: спочатку шукають зірку, а потім лише підбирають п’єсу, яка може підійти", — розповідав актор у 2019 році.

У нього залишилося двоє дітей. Близнюкам зараз 12 років.

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