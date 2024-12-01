Играл "плохих парней" и снимался с Брэдом Питтом: умер известный французский актер

Актер трижды получал награду национальной Французской кинопремии, хотя и играл в основном второстепенные роли

Всемирно известный французский актер датского происхождения Нильс Ареструп умер в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на представителей актера. Последний день он встретил в своем доме в Виль-д’Авре (пригород Парижа).

"С огромной болью сообщаю о смерти моего супруга, великого актера Нильса Ареструпа, после его мужественной борьбы с болезнью. Он ушел из жизни, окруженный любовью близких", — сказала его жена Изабель Ле Нувель.

Актер родился 8 февраля 1949 года в городе Монтрёй в семье датского иммигранта, который бежал во Францию во время Второй мировой войны. Дебют в кино для него состоялся в 1973 с небольшой роли, после чего его часто начали приглашать на роли "плохих парней" второго плана.

Мировую славу он получил после съемок в фильмах "Моё сердце биться перестало" (2005) и "Пророк" (2009). За свою карьеру Ареструп трижды получал награду национальной кинопремии Франции "Сезар".

В 2015 году Нильс Ареструп снялся вместе с Брэдом Питтом, Анджелиной Джоли и Мелани Лоран в фильме Анджелины Джоли "Лазурный берег", где сыграл роль владельца бара.

"Когда я начинал, театральные режиссеры сначала выбирали пьесу, а потом думали о том, кого взять в актерский состав. Сейчас все наоборот: сначала ищут звезду, а потом только подбирают пьесу, которая может подойти", — рассказывал актер в 2019 году.

У него остались двое детей. Близнецам сейчас 12 лет.

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