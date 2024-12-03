Между Финляндией и Швецией был поврежден интернет-кабель: полиция подозревает диверсию

Власти Финляндии обеспокоены произошедшим

Во вторник, 3 декабря, на территории Финляндии был поврежден интернет-кабель, который соединяет государство со Швецией. Расследованием инцидента занялись местные правоохранители, которые видят в деле криминальную составляющую и подозревают диверсию.

Компания-поставщик телекоммуникационных услуг GlobalConnect продолжает усиленными темпами работать над устранением неисправностей. Об этом сообщает шведский ресурс SVT.

Известно, что на территории Финляндии был поврежден интернет-кабель, который соединяет государство со Швецией. По предварительным данным, разрывов было два и они произошли на суше. При этом подводные кабели не пострадали.

Сейчас компания-поставщик телекоммуникационных услуг GlobalConnect занимается восстановлением оптоволоконного кабеля.

Повреждения кабеля вызвали значительные перебои с интернетом в Финляндии, а местные правоохранители уже начали расследовать обстоятельства произошедшего. Полицейские усматривают в этом деле криминальную составляющую и подозревают диверсию.

Министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне уже прокомментировала данную ситуацию и заявила о том, что власти расследуют этот вопрос вместе с компанией GlobalConnect и очень серьезно относятся к произошедшему.

Напомним, в середине ноября был поврежден подводный кабель связи C-Lion1 между Финляндией и Германией, проложенного по дну Балтийского моря. Позже стало известно, что поврежден еще один подводный кабель — между Швецией и Литвой. Оба кабеля уже восстановлены, а правоохранители проводят расследование.

Ряд европейских топ-чиновников на условиях анонимности заявили о том, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, недавно в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.