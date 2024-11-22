Росія планує диверсії: американська розвідка повідомила про небезпеку для західного оборонпрому

Росіяни вдаються до силових диверсій у Європі та намагаються вербувати агентів у США

Американські та європейські оборонні компанії можуть стати об'єктом диверсій з боку російського режиму. Російські суб'єкти останнім часом активно намагаються влаштовувати акти саботажу – як на території США, так і на території інших країн Заходу.

Про це сказано у спеціальному бюлетені американських розвідувальних відомств. З попередженням щодо цього виступили Національний центр контррозвідки та безпеки, ФБР та Міністерство оборони США.

За даними США, спецслужби російського режиму намагаються вербувати співробітників оборонної промисловості Сполучених Штатів. Усім, хто дотичний до роботи американської "оборонки", рекомендується уникати контактів з будь-якими підозрілими сторонніми особами на території підприємств, або у заборонених зонах. Під прицілом російської розвідки – найбільші оборонні компанії США, такі, як Northrop Grumman Corp., Raytheon, Boeing та інші.

"Американські компанії, особливо ті, які підтримують організації, залучені до конфлікту в Україні або інших поточних геополітичних конфліктів, як передова практика, мають підвищити пильність і посилити заходи безпеки", – сказано у повідомленні.

Іншою проблемою стає діяльність спецслужб РФ у Європі. Російська розвідка вдається до агресивних методів, зокрема вербує злочинців для організації підпалів, збройних нападів, кібератак, інших диверсій та терористичних актів на території європейських союзників США. Росіяни намагаються саботувати діяльність Rheinmetall, Nammo, Diehl та деяких інших великих гравців оборонної промисловості країн ЄС.

"Саботажна діяльність Росії в Європі створює загрозу для американських компаній за кордоном і потенційно всередині країни", – зазначається у бюлетені.

Нагадаємо, що не так давно було з'ясовано, що російський режим планував здійснити серію терористичних актів на борту пасажирських та вантажних літаків, які здійснювали польоти з Європи до США та Канади. Тільки випадковість та недбалість росіян дозволила запобігти багатьом трагедіям.

Як повідомлялося раніше, на Заході останнім часом зростає кількість диверсій на оборонних заводах та інших об’єктах. Наприклад, нещодавно у Берліні сталася пожежа на заводі компанії Diehl Metal Applications, де випускаються системи ППО IRIS/T. Експерти не виключають, що його причиною стало навмисне ушкодження обладнання.

30 серпня у німецькому Тройсдорфі прогримів вибух на підприємстві з виробництва вибухових речовин. Внаслідок вибуху двоє співробітників отримали серйозні поранення. Правоохоронні органи підозрюють диверсію.

Як повідомляв "Телеграф", російський уряд планував вбити гендиректора німецької збройової компанії Rheinmetall Арміна Паппергера на початку 2024 року. Але замаху вдалося запобігти. А у ніч на 29 квітня у Німеччині підпалили літній будиночок глави оборонного концерну Rheinmetall. Причиною підпалу назвали постачання компанією зброї для ЗСУ.