Пожежа на виробництві IRIS-T в Німеччині: не виключається варіант диверсії

Дефект, через який сталася пожежа, міг бути результатом диверсії

Пожежа в будівельному комплексі компанії Diehl Metal Applications в Берліні, яка сталася на початку травня, попередньо пояснюється виникненням технічного дефекту. А от сам дефект міг виникнути через цілеспрямовану диверсію.

Про це повідомляє німецьке видання rbb24 із посиланням на висновки експертів з пожежного страхування, які зроблені за результатами розслідування інциденту. Експерти не виключають, що міг мати місце саботаж.

Керуючий директор компанії Томас Хьор під час спілкування з журналістами не виключив того, що було скоєно диверсію, особливо знаючи про діяльність компанії Diehl Metal Applications. До того ж, пожежа на виробництві завдала компанії багатомільйонних збитків.

Зауважимо, що компанія "Diehl Defence" виробляє комплекси IRIS-Т, які Україна отримує від Німеччини. Це зенітні ракетні комплекси ППО середнього радіуса дії, які призначені для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.

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