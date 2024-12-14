За тисячі кілометрів від Італії є ціла країна, що називається "маленька Венеція"

Місцеві жителі жили у будиночках на дерев'яних палях.

Коли іспанські мандрівники вперше потрапили на землі сучасної Венесуели, вони побачили щось неймовірне. Місцеві індіанці селилися прямо над водою озера Маракайбо. Їхні житла були встановлені на високих дерев'яних палях, що підносилися над поверхнею озера.

Побачене настільки нагадало європейцям венеційські краєвиди, що вони одразу провели паралель з відомим італійським містом. Так народилася назва "Венесуела", що дослівно перекладається як "Мала Венеція".

Цікаво, що вперше цю назву використав іспанський мандрівник Алонсо де Охеда під час експедиції 1499 року. Разом зі своїми супутниками він побачив дивовижне поселення над водою і назвав цю місцевість Venezuela — зменшувально-пестливою формою від "Венеція".

Венесуела розташована у Південній Америці. Це держава з виходом до Карибського моря та Атлантичного океану. Її територія межує з Колумбією на заході та Бразилією на сході. Країна має надзвичайно різноманітний ландшафт — від гірських хребтів Анд до тропічних лісів та карибських пляжів.

Сьогодні спосіб життя місцевих жителів змінився, але легенда про назву країни залишається однією з найцікавіших у світовій географії.

Де розташована Венесуела на карті світу

Також раніше "Телеграф" писав про те, що означає слово "манівці" в українській мові. Такого ви точно не знали.