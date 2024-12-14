В тысячах километров от Италии есть целая страна, которая называется "маленькая Венеция"

Местные жители жили в домиках на деревянных сваях.

Когда испанские путешественники впервые попали на земли современной Венесуэлы, они увидели нечто невероятное. Местные индейцы селились прямо над водой озера Маракайбо. Их жилища были установлены на высоких деревянных сваях, возвышающихся над поверхностью озера.

Увиденное настолько напомнило европейцам венецианский пейзаж, что они сразу провели параллель с известным итальянским городом. Так родилось название "Венесуэла", которое дословно переводится как "Малая Венеция".

Примечательно, что впервые это название использовал испанский путешественник Алонсо де Охеда во время экспедиции 1499 года. Вместе со своими спутниками он увидел удивительное поселение над водой и назвал эту местность Venezuela — уменьшительно-ласкательной формой от "Венеция".

Венесуэла расположена в Южной Америке. Это государство с выходом к Карибскому морю и Атлантическому океану. Ее территория граничит с Колумбией на западе и Бразилией на востоке. Страна имеет очень разнообразный ландшафт — от горных хребтов Анд до тропических лесов и карибских пляжей.

Сегодня образ жизни местных жителей изменился, но легенда о названии страны остается одной из самых интересных в мировой географии.

Где находится Венесуэла на карте мира

Также ранее "Телеграф" писал о том, что означает слово "обманщики" в украинском языке. Такого вы точно не знали.