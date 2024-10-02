Не тільки найстаріший замок України: що цікавого можна побачити в Луцьку

У Луцьку є дуже багато цікавих місць

Міста на Заході України мають особливу атмосферу: вулиці, встелені бруківкою, старовинні храми, величні замки. Усе це переносить в епоху Середньовіччя й дозволяє відчути нові враження. Так, це стосується міста Луцьк, що межує з Польщею та Білоруссю.

"Телеграф" розкаже, що обов'язково треба побачити в Луцьку, куди піти, як доїхати та у скільки обійдеться житло.

Що подивитися у Луцьку

Окрасою міста, яку повинен побачити кожен турист, є замок Любарта. Він вважається одним із найстаріших і найбільших в Україні: замок звели ще в XIV столітті. Підійнявшись на його вершечок, можна помилуватися Луцьком та добре роздивитися місто. А ще на території є музей книги, де побачите давні друкарські верстати й книги, надруковані кілька століть тому. Водночас не забудьте завітати у музей дзвонів, який вважається єдиним в Україні.

Фото: "Афіша розваг Луцька"

Неподалік замку ви можете побачити костел Святих апостолів Петра і Павла. У католицькій святині втілили одразу кілька стилів — ренесанс, бароко і класицизм. У церкві розміщені давні образи, колони та цікаві скульптури. Під костелом є чотири підземелля, де можна побачити усипальниці з людськими кістками, розписи та колодязь.

Фото: Via Regia Ukraine

Будинок з химерами вражає своїм екстер'єром. На ньому можна роздивитися майже 500 різних скульптур, серед яких — святі, тварини, персонажі з міфів. Такі цікаві скульптури належать Миколі Голованю, якщо побачите його на місці, зможете дізнатися більше про його творіння.

Фото: Anga Travel

Якщо ви приїхали до Луцька, то варто побачити пам'ятник лідеру гурту "Скрябін" Андрію Кузьменку. Його відкрили у 2016 році, за рік після загибелі артиста в автокатастрофі. Пам'ятник розташований на проспекті Волі.

Опинившись в Луцьку, завітайте до місцевого зоопарку. Там можна побачити майже 150 різних видів тварин і птахів, як-от антилоп, бізонів, верблюдів, страусів, фазанів, пеліканів. До того ж помилуєтесь красивими квітами та рослинами. Вхід для дітей — 60 гривень, пільговий — 100, а дорослі мають заплатити 140 гривень.

"Асоціація зоопарків України"

Серед інших пам'яток архітектури вартує уваги Кафедральний собор Святої Трійці у стилі бароко. Там розміщений один із найстаріших в Україні дзвонів, давні ікони й різні розписи на стінах.

У Луцьку також варто прийти в музей сучасного мистецтва "Корсаків". Тут можна насолодитися красивими картинами, інсталяціями, графічними матеріалами та скульптурами. Загалом тут зібрані 800 мистецьких об'єктів. Також діє бібліотека, кафе та кінозали. Пільговий квиток вартує 50 гривень, дорослий — 100. У середу можна прийти безплатно. Діти дошкільного віку можуть завітати сюди безплатно.

Фото: "Музейний простір Волині"

Як доїхати до Луцька

Зі Сходу України оптимально добиратися до Луцька автобусом. Так, із Харкова їхатимете близько 14 годин за 1250 гривень. З Києва можна доїхати автобусом чи потягом. Тривалість дороги — майже 6 годин, а ціна — близько 200 гривень, якщо говоримо про потяг.

Зі Львова до Луцька також курсують прямі потяги. Вартість — майже 200 гривень, а їхати будете 5 годин.

Де зупинитися в Луцьку

Комфорт житла залежить від того, на який бюджет розраховуєте. Найдешевший варіант — поселитися в хостелі. За добу заплатите 250 гривень з людини. Тим, кого цікавить номер у готелі, доведеться віддати щонайменше 700 гривень за двох.

А от приватні апартаменти — найдорожче задоволення. Одна доба на 2 людей коштує від 800 гривень.

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