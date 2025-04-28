Вітання з 1 місяцем дитини: найкращі побажання для хлопчика, дівчинки та батьків

Як привітати малюка та його батьків з першим місяцем

Народження малюка – це найтрепетніша подія в житті родини. Новоспечені батьки з хвилюванням спостерігають за кожним новим рухом свого крихітки, радіють його першим досягненням та змінам. Перший місяць – це справжнє свято, яке хочеться відзначити з особливою ніжністю.

Саме тому привітання з 1 місяцем дитини мають бути щирими, добрими та теплими. "Телеграф" зібрав найтепліші побажання, які наповнять серця батьків гордістю за маленьке диво, яке вже починає впізнавати рідні голоси та обдаровувати світ своєю першою посмішкою.

Привітання з 1 місяцем дівчинці

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Тобі сьогодні місяць, крихітко мала,

Тебе любов'ю доля обняла.

Рости щасливою, зірочко ясна,

Хай буде доля твоя прекрасна! 🌸

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Перший твій місяць – важлива подія,

Хай доля твоя буде світла й надійна!

Хай ангел-охоронець тебе оберігає,

А кожен твій крок радість лише навіває! 🎀

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Малечу зі святом сьогодні вітаю,

Хай Янгол завжди тебе оберігає!

Нехай кожен день буде схожим на казку,

Батьки хай дарують підтримку і ласку🌷

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Маленьке янголятко,

Зі святом я вітаю!

Казкового дитинства

Тобі я побажаю.

Хай буде все чудово,

Хай здійсняться дива.

Чарівним буде свято,

Щасливим — все життя.👑

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Вітаємо маленьку принцесу з першим місяцем життя! Нехай її шлях буде сповнений радістю, чарами й безмежною любов’ю! 🌟

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З першим місяцем, маленька красуня! Бажаємо тобі здоров’я, щастя та нескінченного тепла рідних сердець! 🎈

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💖 З першим місяцем, мила мала! Нехай твоє життя буде яскравим, добрим і красивим, як казка! 🌸✨

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👼 1 місяць щастя! Маленька принцеса, нехай тебе оточують турбота, кохання та ніжність! 🎀

Вітання з 1 місяцем життя хлопчику

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Сонечко наше, зі святом вітаєм!

В народження день тобі щиро бажаєм

Міцного здоров’я, у щасті зростати,

Не знати печалі, турботи не мати.

Хай сонця проміння шлях твій осяває,

Господь в починаннях завжди помагає!

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Із днем народження! Скоріше підростай

Батькам своїм на радість і на втіху,

Навколо світ прекрасний пізнавай,

Бажаю тобі радості і сміху 🌟

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Хай кожен день тобі цікаве щось несе,

І промінцями сонечко лоскоче,

Про що ти мрієш, хай здійсниться все,

Хай збудеться усе, що лиш захочеш.

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Щиро вітаємо маленького богатиря з його першим важливим рубежем! Нехай він росте сильним, сміливим і завжди буде захищений любов’ю своїх батьків! 🛡️

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З першим місяцем, маленький чемпіон! Бажаємо тобі здоров’я, веселих відкриттів та великих перемог на життєвому шляху! 🚀

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🚀 Ура! 1 місяць нашому маленькому герою! Нехай життя буде сповнене радості, посмішок та пригод! 💙

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🍼 Місяць щастя позаду! З першим ювілеєм, маленький богатир! Нехай кожен день буде сповнений любові та тепла! 🌟

Вітання батькам з 1 місяцем малюка

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З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій дитинці я бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде

І завжди поруч будуть рідні люди!💖

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З днем народження вітання!

Хай здійсняться усі бажання.

Настрій буде завжди гарним,

Мрій здійснення — бездоганним!

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У це яскраве свято

Бажаю я багато

Привітань та подарунків,

Справжніх див та візерунків.

Буде хай веселим свято,

І сюрпризів щоб багато.

Мрії хай збуваються,

І дива трапляються.

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Вітаю, янголятко

І його родину,

Це мале дитятко

В цю чарівну днину.

Щоб ти посміхалось

Мамі і бабусі,

Радо обіймало

Тата і дідуся.

Цукерки щоб завжди

Вони купували,

Любов і опіку

Тобі дарували.

А Ангели Божі

Хай охороняють.

Щоб усе здійснилось

Те, що побажають.

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Вітаємо щасливих батьків із першим місяцем крихти! Це лише початок великої подорожі, повного кохання, турботи та щасливих моментів. Нехай малюк радує вас щодня новими відкриттями! 🎈

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З першим маленьким, але дуже важливим ювілеєм! Нехай щодня приносить тільки радість і натхнення, а ваше маля росте здоровим і щасливим! 👨‍👩‍👧‍👦

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👨‍👩‍👧 1 місяць щастя! Вітаємо батьків із чудовим малюком! Нехай росте міцним та радісним! 💕🎉

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🎀 1 місяць кохання! Ваш малюк – ваше диво! Нехай буде міцним, а щастя вашої родини безмірним! 🌟👶