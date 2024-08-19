Ви точно такого не знали: Авраменко пояснив, що означає слово "манівці" в українській мові

Вивчайте рідну мову разом з "Телеграфом"

Від українців часто можна почути, що хтось "пішов манівцями" або "говорить манівцями". Але чи знаєте ви, як їх правильно використовувати?

"Телеграф" з посиланням на урок відомого українського вчителя і мовознавця Олександра Авраменка розповість, що означає слово "манівець".

За словами вчителя української мови, цей вираз здебільшого усі вживають у множині – "манівці".

"А що це таке? Це непрямий, а обхідний, окружний шлях. Тобто можна йти кудись навпростець, а можна манівцями", — розповів мовознавець.

Він також зазначив, що з цим словом є кілька фразеологізмів. Наприклад, "говорити манівцями" означає "говорити натяками, непрямо" . А також є стійка сполука слів "іти манівцями" або "збитися на манівці", що означає неправильно діяти, зійти з правильної дороги.

"Насамкінець лише додам: ніколи не збиваймося на манівці і вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", – підсумував Авраменко.

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