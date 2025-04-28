"Ми продовжимо": Лавров підтвердив, що Росія не припинить вбивати цивільних в Україні

Лавров відкрито підтвердив, що Росія продовжить вбивати українське мирне населення, прикриваючись брехнею

Російська ракетна атака на Київ 24 квітня, під час якої загинуло 12 осіб та 90 було поранено, нібито була спрямована на "не абсолютно цивільний об'єкт". А російська окупаційна армія буде й далі вбивати в Україні цивільне населення, атакуючи об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час інтерв'ю CBS News. Ведуча інтерв'ю Маргарет Бреннан задала Лаврову питання – заради чого російська армія вбиває в Україні цивільних, якщо Україна заявила про готовність до припинення вогню.

Лавров у відповідь почав брехати, що російська армія, мовляв, завдає ударів тільки по "військових цілях". Це традиційна пропагандистська брехня, яку російські урядовці та пропагандисти озвучують із самого початку вторгнення в Україну. Але разом із тим Лавров змушений був визнати, що Росія знищує цивільні об'єкти в Україні, щоправда, і тут він збрехав, що вони нібито "використовуються військовими", ще й послався при цьому на Путіна.

"Президент Путін висловлював це багато разів, і це не змінилося і цього разу. Ми ніколи свідомо не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, на відміну від режиму Зеленського", – заявив він.

Після того, як Бреннан затисла Лаврова у кут, уточнивши, що це була не "помилка", як стверджував президент США Трамп, а навмисна атака, путінському урядовцю довелося поспіхом викручуватися. Він заявив, що росіяни, мовляв, "мають право" бити по будь-яких цілях, які нібито використовують українські військові.

Своєю заявою Лавров ще сильніше затиснув себе у кутку, оскільки Бреннан моментально поставила наступне питання – чи означає заява російського міністра, що Кремль відмовляється від заклику президента Трампа зупинити удари по цивільних в Україні, або вона означає, що навмисне вбивство цивільних осіб "було варте" цього удару? Після цього Лавров остаточно розлютився, та відкрито підтвердив, що Росія продовжить вбивати українське мирне населення, прикриваючись брехнею про "військові цілі".

"Ви мене не слухаєте. Ми продовжимо завдавати ударів по об'єктах, які використовуються військовими України, деякими найманцями з інших країн і інструкторами, яких європейці офіційно направили для допомоги у завданні ударів по російських цивільних об'єктах", – заявив він.

Нагадаємо, що у Кремлі цинічно відреагували на масовану атаку по Україні, внаслідок якої понад 90 людей постраждало та 12 загинуло. Там заявили, що оскільки так зване "Великоднє перемир'я" закінчилось, то удари по Києву "виправдані" та "законні". А ще раніше штатний рот Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що вбивство цивільних в Україні не є воєнним злочином.

Тим часом росіян дуже напружила реакція США. Спочатку Трамп дуже негативно відгукнувся про дії Росії, закликавши Путіна терміново зупинити обстріли України. А у Римі Трамп і Зеленський провели коротку зустріч перед похороном Папи Римського. Їхня розмова тривала близько 15 хвилин. Зеленський після цього повідомив, що розмова була дуже "продуктивною", але не стала вдаватися до подробиць. А Трамп раптово написав повідомлення, в якому засумнівався в тому, що Володимир Путін хоче досягти миру.