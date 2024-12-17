Не відступили: двоє українців рятують благодійну експедицію

В це складно повірити, але — експедиція Row4Ukraine продовжується!

Четверо чоловіків, серед яких є двоє українських ветеранів, вирішили незвичайним способом привернути увагу до поранених військових ЗСУ та зібрати кошти на їхню реабілітацію. Дмитро Резвой, Іван Гаврилко, Лі Спенсер та Енді Меррі у складі експедиції Row4Ukraine хотіли подолати 3000 морських миль, щоб зібрати 150 тисяч фунтів стерлінгів для Фундації Ігор Нескорених та розповісти світові про життя українських військових.

Але на своєму шляху вони зіштовхнулись з непередбачуваними складнощами — та уже за три доби після старту команда зіткнулася з серйозними технічними проблемами: автопілот вийшов з ладу, з'явилася тріщина в корпусі човна, виникли складнощі з керуванням. Про це повідомляється на офіційній сторінці експедиції Invictus Ocean / Row4Ukraine у фейсбуці.

На шляху від Гран-Канарії до Барбадосу капітан човна Лі Спенсер прийняв рішення зупинити експедицію через ризики для життя команди. Учасників експедиції врятували за допомогою пошуково-рятувального вертольота та доставили на Гран-Канарію.

Здавалося, що місія завершена. Однак українські ветерани Дмитро Резвой та Іван Гаврилко не здалися. Вони за допомогою друзів таки знайшли човен у Атлантиці, полагодили його та продовжили подорож удвох.

"В це складно повірити, але — експедиція Row4Ukraine продовжується! Просто неймовірний перебіг подій! Четвірка гребців перетворилася на двійку, все інше без змін: місія та маршрут переходу Атлантикою — ті самі. Вчора хлопці на яхті дісталися до човна, що блукав в океані, перевірили обладнання, полагодили палубу і вже йдуть курсом на Барбадос", — повідомили в експедиції.

Хто такі Іван Гаврилко та Дмитро Резвой

Іван Гаврилко, морський піхотинець з позивним "Геолог", розповідав, що насправді ідея експедиції виникла давно. Він мріяв перетнути океан ще багато років тому. Під час лікування у Франції Дмитро Резвой запропонував йому взяти участь у проєкті.

Британський учасник експедиції Енді Меррі, який страждає на розсіяний склероз, зізнавався, що момент евакуації був надзвичайно емоційним. "Ми стільки вклали в човен, що це майже як залишити друга", — говорив він.

Первісна мета експедиції – зібрати 150 тисяч фунтів стерлінгів для Фундації Ігор Нескорених та розповісти світові про життя українських військових, залишається незмінною.

Наразі Дмитро Резвой та Іван Гаврилко продовжують свою подорож. Човен, збудований у майстерні "Китва" під Львовом, просто зараз перетинає Атлантику.

Подію також прокоментував відомий український письменник та видавець Антон Санченко. "Зараз просто онлайн відбувається авантюрна драма в океані під Канарами. Українсько-британський ветеранський екіпаж рятувальним вертольотом евакуювали з човна, на якому вони на веслах збиралися перетнути Антлантику, бо пішла тріщина по пластиковому корпусу, й відмовив автопілот. Човен кинули посеред спокійного моря і його потім довго шукали. Українці, конструктор і власник човна і один з гребців, човен знайшли на третій день, за 15 хвилин полагодили, і тепер продовжують плавання вже вдвох, а не вчотирьох. Гребуть на Барбадос. Як сказав гребець, він не хоче, щоб над ним реготав весь корпус морської піхоти. Ці справжні чоловіки…", — написав Санченко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Києві на благодійний забіг на підтримку захисників прийшов їхній "робопобратим" і створив фурор. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов підготував репортаж з місця події.