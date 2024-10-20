Українські полярники виявили незвичайний айсберг посеред Антарктиди (відео)

Сисадмін Української антарктичної експедиції зняв айсберг з дрона

Українські полярники на тлі танення льодовиків у Антарктиді виявили незвичайний айсберг. Усередині льодової гори знаходився справжній басейн із прісною водою.

Відео опубліковано на сторінці у Facebook Національного антарктичного наукового центру. Кадри знімав системний адміністратор 29-ї Української антарктичної експедиції Олександр Мацибура.

Ось так виглядає це незвичне диво природи.

Водночас вчені "б’ють на сполох", адже згодом швидкість танення льодовиків в Антарктиці зростає. Більша кількість прісної води потрапляє до Південного льодовитого океану.

Прісна вода відрізняється від солоної за густиною і зростання її кількості в океані може впливати на течії у водоймах світового океану. Зміни течій вивчають українські вчені та полярники зі станції "Академік Вернадський" у рамках проекту Європейського Союзу "Обрій OCEAN: ICE".

Останніми роками площа крижаного покриву Антарктиди помітно скоротилася. У 2017 році площа морського льоду впала до рекордного рівня, а в 2022-2023 роках його поменшало.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна через потепління може втратити територію. Вся справа також у таненні морського льоду на льодовиках.