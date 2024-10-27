У Києві на благодійний забіг на підтримку захисників прийшов їхній "робопобратим" і створив фурор (фото)

Завдання цих помічників – проведення ближньої розвідки там, де квадрокоптер не зможе нічого побачити з повітря

У неділю, 27 жовтня, у Києві має відбутися благодійний забіг Run4Victory для підтримки 13-ї бригади НГУ "Хартія". Перед цим городянам показали робопсів.

На місці побував кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Йому вдалося дізнатися про деякі цікаві особливості цих робозахисників нашої країни.

Демонстратор цього робота розповів, що його можна підключати до телефону і є можливість бачити на екрані все, щоб бачить його камера. Можна також записувати невеликі голосові команди.

"Це у будь-якому разі цікавий партнер. Це побратим і якимось чином він також захисник нашої країни", — сказав співрозмовник Доброносова.

Представлений робот уже мав досвід виходу на бойові позиції. Він уже допомагав українським військовим. Саме він допомагає розвідці:

"Він може передавати сигнал, у нього є вбудована камера, він може збирати певний необхідний матеріал, може нести на собі до 10 кг ваги"

З боку робот поводиться справді як собака. Він бігає на чотирьох лапах, підстрибує, шукає, винюхує і навіть дає лапу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Дніпрі помітили робопса, який прогулювався містом зі своїми господарями. Він викликав великий інтерес у городян.