Не отступили: двое украинцев спасают благотворительную экспедицию

В это сложно поверить, но экспедиция Row4Ukraine продолжается!

Четверо мужчин, среди которых два украинских ветерана, решили необычным способом привлечь внимание к раненым военным ВСУ и собрать средства на их реабилитацию. Дмитрий Резвой, Иван Гаврилко, Ли Спенсер и Энди Мерри в составе экспедиции Row4Ukraine хотели преодолеть 3000 морских миль, чтобы собрать 150 тысяч фунтов стерлингов для Фонда Игр Непокоренных и рассказать миру о жизни украинских военных.

Но на своем пути они столкнулись с непредсказуемыми сложностями — уже через трое суток после старта команда столкнулась с серьезными техническими проблемами: автопилот вышел из строя, появилась трещина в корпусе лодки, возникли сложности с управлением. Об этом сообщается на официальной странице экспедиции Invictus Ocean/Row4Ukraine в фейсбуке.

По пути от Гран-Канарии к Барбадосу капитан лодки Ли Спенсер принял решение остановить экспедицию из-за рисков для жизни команды. Участники экспедиции были спасены с помощью поисково-спасательного вертолета и доставлены на Гран-Канарию.

Казалось, что миссия завершена. Однако украинские ветераны Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко не сдались. Они с помощью друзей нашли лодку в Атлантике, починили ее и продолжили путешествие вдвоем.

"В это сложно поверить, но — экспедиция Row4Ukraine продолжается! Просто невероятное течение событий! Четверка гребцов превратилась в двойку, все остальное без изменений: миссия и маршрут перехода по Атлантике — те же. Вчера ребята на яхте добрались до дрейфующей в океане лодки, проверили оборудование, починили палубу и уже идут курсом на Барбадос", — сообщили в экспедиции.

Кто такие Иван Гаврилко и Дмитрий Резвой

Иван Гаврилко, морской пехотинец с позывным "Геолог", рассказывал, что на самом деле идея экспедиции возникла давно. Он мечтал пересечь океан еще много лет назад. Во время лечения во Франции Дмитрий Резвой предложил ему принять участие в проекте.

Британский участник экспедиции Энди Мерри, страдающий рассеянным склерозом, признавался, что момент эвакуации был чрезвычайно эмоциональным. "Мы столько вложили в лодку, что это почти как оставить друга", — говорил он.

Первоначальная цель экспедиции – собрать 150 тысяч фунтов стерлингов для Фонда Игр Непокоренных и рассказать миру о жизни украинских военных остается неизменной.

Дмитрий Резвой и Иван Гаврилко продолжают свое путешествие. Лодка, построенная в мастерской "Китва" под Львовом, прямо сейчас пересекает Атлантику.

Событие также прокомментировал известный писатель и издатель Антон Санченко. "Сейчас просто онлайн происходит авантюрная драма в океане под Канарами. Украинско-британский ветеранский экипаж спасательным вертолетом эвакуировали с лодки, на которой они на веслах собирались пересечь Антлантику, потому что пошла трещина по пластиковому корпусу, и отказал автопилот. Лодку бросили посреди спокойного моря и ее потом долго искали. Украинцы, конструктор и владелец лодки и один из гребцов, лодку нашли на третий день, через 15 минут починили, и теперь продолжают плавание уже вдвоем, а не вчетвером. Гребуют на Барбадос. Как сказал гребец, он не хочет, чтобы над ним хохотал весь корпус морской пехоты. Эти настоящие мужчины…", — написал Санченко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на благотворительный забег в поддержку защитников пришел их "робопобратим" и произвел фурор. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов подготовил репортаж с места происшествия.