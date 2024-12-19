Після перших боїв солдати КНДР почали скаржитись: що їм не так

Росія продовжує використовувати північнокорейські війська у війні проти України

Військові КНДР, які зараз перебувають на передових позиціях у Курській області, скаржаться на нестачу боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів (РПГ). Перші повідомлення про брак озброєння надійшли з району Руської Конопельки.

На нестачу боєприпасів скаржаться північнокорейські військові одразу в кількох населених пунктах Курщини. Про це повідомляється у телеграм-каналі Головного управління розвідки МО України.

Зокрема, проблеми з боєприпасами до РПГ зафіксовані у Руській Конопельці, Пльоховому та Уланку Курської області. Це суттєво знижує боєздатність північнокорейських підрозділів на цій ділянці фронту.

Крім того, у ГУР повідомляють, що "17-18 грудня Росія продовжила використовувати північнокорейські війська у війні проти України". Чергові групи північнокорейських штурмовиків доставили на позиції вантажівками типу "водовоз". Їм видали бронежилети, каски та стрілецьке озброєння калібру 5,45, 7,62 та 12,7 міліметра.

Основне завдання військових з Північної Кореї – компенсувати втрати російських військ та продовжити активні бойові дії в регіоні.

Нагадаємо, за інформацією офіційних осіб США та Південної Кореї, Росія залучила понад 10 тисяч північнокорейських військових для підтримки своєї агресії проти України. Їм видають стандартне озброєння різних калібрів, проте забезпечення боєприпасами виявилося недостатнім для ведення повноцінних бойових дій.

Раніше "Телеграф" писав, яку тактику використовують військові КНДР у боях і як маскуються. Особовий склад військ з Північної Кореї таємно перекидають ближче до лінії фронту.