Ким Чен Ын готовится отправить России больше солдат и оружия: это угрожает не только Украине

Намерения Пхеньяна несут угрозу и для Южной Кореи

Северная Корея готовится отправить больше техники и солдат в Россию. Кроме того, она готовится к передаче большого количества беспилотников, чтобы помочь оккупационной армии.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи. Отмечается, что в Пхеньяне провели испытания БПЛА в прошлом месяце и теперь готовятся к масштабному производству.

"Беспилотники-камикадзе — одна из задач, на которых сосредоточился Ким Чен Ын", — сказал представитель ОКНШ.

Отмечается, что подобные БПЛА активно используются на поле боя в Украине, из-за чего Пхеньян взял курс на массовое производство этого типа вооружения, обновление военной тактики и обучение пилотов.

По оценкам Киева, Вашингтона и Сеула, в России пребывает около 12 тысяч северокорейских солдат, но около 1100 из них уже были убиты или получили ранения. И хотя на данном этапе войска КНДР показали себя невзрачно, однако углубление военных связей между Пхеньяном и Москвой вызывает обеспокоенность не только у Украины.

Известно, что Северная Корея отправила около десяти тысяч дополнительных солдат на границу с Южной Кореей, а также может готовить провокации. Это включает возможность испытания новой ракеты незадолго до инаугурации Дональда Трампа, а также запуска большого количества воздушных шаров с мешками мусора в сторону Сеула.

"При поддержке России они, вероятно, попытаются организовать различные стратегические провокации в следующем году, такие как запуск межконтинентальных баллистических ракет и проведение ядерного испытания, чтобы усилить свои переговорные позиции с США", — говорят в ОКНШ.

Как сообщалось ранее, согласно примерным оценкам Россия передала КНДР товаров почти на 5,5 миллиарда долларов, в обмен на оружие и людей.