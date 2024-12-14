Росіяни радіють перемозі політика з "Грузинської мрії"

Перемогу на президентських виборах у Грузії здобув колишній футболіст "Манчестер Сіті" Михайло Кавелашвілі. До речі, вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія.

У Росії зраділи перемозі проросійського політика. Наприклад, колишній воротар збірної СРСР Анзор Кавазашвілі у коментарі "РБ Спорт" заявив, що тепер Грузія стане ще ближчою до "великої Росії".

"Обраний президентом Грузії колишній футболіст Кавелашвілі покращить відносини з великою Росією. Це перші кроки для зближення та тісного контакту двох православних народів. Грузинське керівництво, що діє, поступово вибудовує відносини з нашою країною. Ми завжди повинні один одному допомагати. Багато грузинів пам’ятають, як Російська імперія допомогла Грузії відновити свої території, вигнавши османів та персів”, – заявив Кавазашвілі.

Колишній тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв працював із Кавелашвілі в "Аланії". Він назвав Михайла "справжнім патріотом Грузії".

"Вітаю Михайла Гурамовича! Це людина, яка багато чого досягла у спорті й немає сумнівів, що вона буде успішною і в політиці. Михайло починав свій шлях спортсмена в "Аланії". Грав там у мене і проявляв себе з найкращого боку: був зразковим спортсменом і людиною. Ставав чемпіоном!" — заявив Газзаєв.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти деяких грузинських політиків, зокрема проти мера Тбілісі, колишнього футболіста "Динамо" Кахи Каладзе. Той у відповідь розкритикував Зеленського.