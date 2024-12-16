"Тимчасове явище": в Грузії зневажливо прокоментували санкції проти проросійської влади

Проросійська влада в Грузії сподівається на те, що Трамп скасує усі санкції проти них

Так званий генеральний секретар проросійської партії "Грузинська мрія" та мер Тбілісі Каха Каладзе зневажливо відгукнувся про санкції, які запровадити проти низки грузинських політиків та чиновників. Прибічник проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі заявив, що це, мовляв, "тимчасове явище".

Про це повідомляє "Эхо Кавказа". Каладзе заявив, що все це нібито закінчиться 20 січня, коли в США запрацює нова адміністрація і до влади прийде Дональд Трамп. При цьому він не пояснив, чому так повинно статися.

"Даність у Європі та Грузії стане іншою… Те, що відбувається сьогодні, не має зв’язку з європейськими цінностями. Сьогодні — пік несправедливості. Нас прагнуть переконати, що чорне — це біле, пускають пилюку в очі. Все це закінчиться й повернеться справедлива Європа, до якої прагне наша країна", – заявив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти деяких грузинських політиків, зокрема проти мера Тбілісі, колишнього футболіста "Динамо" Кахи Каладзе. Той у відповідь розкритикував Зеленського.

Зазначимо, що колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі оголошено переможцем на президентських виборах у Грузії, які відбулися 14 грудня. Він був єдиним кандидатом у списку, за нього проголосували 224 члени виборчої колегії, абсолютна більшість у якій мала "Грузинська мрія".

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає ці вибори нелегітимними, їх також не визнають опозиційні партії. Після того, як стало відомо, що виборча колегія підтримала кандидатуру Кавелашвілі, Зурабішвілі поспілкувалася з людьми, які зібралися біля будівлі парламенту. Вона заявила, що виборів не було, а йти зі своєї посади вона не планує.