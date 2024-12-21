Так званий уряд Грузії планує показати зневагу до демократії та дискредитувати важливу державну нагороду

Проросійський так званий уряд Грузії на знак зневаги до санкцій цивілізованих країн проти низки грузинських посадовців нагородить усіх, хто потрапив під обмеження США та Великої Британії, високою державною нагородою – орденом Честі. Також усім посадовцям, які фінансово постраждають від санкцій, буде повністю компенсовано втрати за рахунок держави.

Про це заявив так званий прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Голос Америки". Кобахідзе заявив, що державну нагороду вручать усім, хто потрапив під санкції через участь у силових розгонах протестів.

"Це не лише відповідь на санкції, це не лише відповідь на несправедливе рішення, а це насамперед відповідь на гідні дії представників МВС. Це відповідь на гідність та людяність… після інавгурації нового президента 29 грудня до ордена представлять міністра внутрішніх справ, віцепрем’єра Грузії Вахтанга Гомелаурі та ще десять поліцейських чиновників. Якщо будь-який чиновник зазнає фінансових втрат через санкції, грузинська держава повністю їх компенсує", – заявив він.

Орден Честі – одна з найпрестижніших державних нагород Грузії, заснована у 1992 році. Її можуть вручити рішенням парламенту, або указом президента країни. Зазвичай цим орденом можуть нагородити за особливі заслуги перед державою, внесок у розвиток науки, культури, спорту та зміцнення міжнародного співробітництва. Тому рішення так званого уряду Грузії нагородити підсанкційних осіб без честі, причетних до жорсткого силового придушення протестів, фактично дискредитує цей високий державний орден.

Нагадаємо, що нещодавно так званий генеральний секретар проросійської партії "Грузинська мрія" та мер Тбілісі Каха Каладзе зневажливо відгукнувся про санкції, які запровадити проти низки грузинських політиків та чиновників. Прибічник проросійського олігарха Бідзіни Іванішвілі заявив, що це, мовляв, "тимчасове явище".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти деяких грузинських політиків, зокрема проти мера Тбілісі, колишнього футболіста "Динамо" Кахи Каладзе. Той у відповідь розкритикував Зеленського.

Зазначимо, що колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі оголошено переможцем на президентських виборах у Грузії, які відбулися 14 грудня. Він був єдиним кандидатом у списку, за нього проголосували 224 члени виборчої колегії, абсолютна більшість у якій мала "Грузинська мрія".

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає ці вибори нелегітимними, їх також не визнають опозиційні партії. Після того, як стало відомо, що виборча колегія підтримала кандидатуру Кавелашвілі, Зурабішвілі поспілкувалася з людьми, які зібралися біля будівлі парламенту. Вона заявила, що виборів не було, а йти зі своєї посади вона не планує.