Вибори у Грузії завершилися: кого назвали новим президентом

Вперше в історії Грузії президента обирав не народ, а виборча колегія

Колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі оголошено переможцем на президентських виборах у Грузії, які відбулися 14 грудня. Він був єдиним кандидатом у списку, за нього проголосували 224 члени виборчої колегії, абсолютна більшість у якій мала "Грузинська мрія".

Один бюлетень був зіпсований, повідомляє "Эхо Кавказа". Офіційно про результати голосування повідомить голова ЦВК Георгій Каландарішвілі.

Михайло Кавелашвілі — ветеран футболу, член партії "Сила народу", яка формально відкололася від правлячої "Грузинської мрії". Його кандидатуру обрав почесний голова "Мрії", мільярдер Бідзіна Іванішвілі.

Міхеїл Кавелашвілі

Процес підрахунку голосів транслювався у прямому ефірі. Перед офіційним оголошенням результатів Кавелашвілі, який перебував у приміщенні парламенту, отримав привітання, пише Telegram-канал Tbilisi life.

Вперше в історії Грузії президента обирає не населення, а виборча колегія з 300 осіб. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі вважає ці вибори нелегітимними, їх також не визнають опозиційні партії. Після того, як стало відомо, що виборча колегія підтримала кандидатуру Кавелашвілі, Зурабішвілі поспілкувалася з людьми, які зібралися біля будівлі парламенту.

"Нічого немає. Ніхто нікого не вибирав. Нічого не сталося", — сказала вона про результати виборів.

Нагадаємо, вибори президента Грузії відбулися на тлі масових протестів, які не вщухають уже два тижні. Вони спалахнули після того, як 28 листопада уряд вирішив відмовитися від процесу переговорів із Євросоюзом про членство до кінця 2028 року та від бюджетних грантів ЄС. Протестувальники звинувачують уряд у зупинці процесу євроінтеграції та вимагають нових парламентських виборів. З цими вимогами люди виходять на вулиці, а поліція та силовики жорстоко придушують протести.

Як повідомляв "Телеграф", 5 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції щодо низки грузинських політиків. Це стосується "тої частини влади Грузії, яка зараз здає країну Путіну", зазначив він.