В Грузии принес присягу новый президент. Как отреагировал бывший глава государства (видео)

Инаугурация прошла на фоне протестов

В воскресенье, 29 декабря, в здании парламента Грузии состоялась церемония инаугурации нового президента страны Михеила Кавелашвили. Однако его не признают действующая оппозиция и значительная часть международных партнёров страны.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа". Кавелашвили принес президентскую присягу, предусмотренную Конституцией Грузии.

"Я, президент Грузии, перед Богом и народом клянусь, что буду защищать Конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно выполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и родины", – заявил он.

Затем он обратился к собравшимся. Церемония длилась около получаса. На ней присутствовал основатель и почетный глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, попавший под финансовые санкции США.

Аккредитованных в Грузии дипломатов не пригласили на инаугурацию. Причиной назвали "нехватку мест в зале заседаний".

В то же время пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что добровольно покинет президентский дворец. Она назвала инаугурацию нового президента Кавелашвили "пародией"

"Я хочу обратиться к вам и дать отчет. Шесть лет назад я приняла присягу на Конституции, но еще больше – в верности стране и вам. Поэтому я сегодня здесь, и эта лояльность не изменится ни при каких обстоятельствах – будь то во дворце или вне его. Я выйду отсюда с вами и останусь с вами. С собой я забираю легитимность, флаг и ваше доверие", – сказала она людям, собравшимся у дворца Орбелиани.

Что известно о Кавелашвили

Михеил Кавелашвили – бывший грузинский футболист, игравший за тбилисское "Динамо" и "Манчестер Сити". Завершив спортивную карьеру, он дважды баллотировался в грузинский парламент (в 2016 и 2020 годах). Сначала был депутатом от партии "Грузинская мечта", но в 2022 году вышел из нее и основал парламентскую фракцию "Сила народа", которая поддерживает позиции "Грузинской мечты" по ключевым вопросам, в частности евроинтеграции и религии.

Напомним, выборы президента Грузии прошли на фоне массовых протестов. Они вспыхнули после того, как 28 ноября правительство решило отказаться от процесса переговоров с Евросоюзом о членстве до конца 2028 года и от бюджетных грантов ЕС. Протестующие обвиняют правительство в остановке процесса евроинтеграции и требуют новых парламентских выборов. С этими требованиями люди выходят на улицы, полиция и силовики жестоко подавляют протесты.

Кавелашвили избрала Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от "Грузинской мечты", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании). Согласно Конституции, полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового главы государства. Оппозиция призвала международное сообщество не признавать легитимность Кавелашвили