"Росія тут є агресором": Лавров спробував погрожувати Данії через передачу F-16 та отримав жорстку відповідь

Росія не насмілиться напасти на НАТО, зазначили у Копенгагені

У Данії відповіли міністру іноземних справ Росії Сергію Лаврову, який насмілився погрожувати Копенгагену через передачу Україні винищувачів F-16. Данський уряд нагадав, що Росія агресор, а істеричні заяви РФ не повинні лякати цивілізовані країни.

Зокрема, Лавров у коментарі російським пропагандистам заявив, що рішення Данії передати Україні винищувачі F-16 нібито "провокує подальшу ескалацію" війни в Україні. Тому Росія почне "вживати адекватних заходів" проти Данії.

У відповідь на це міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен сказав, що залякування Лаврова не повинні когось обманювати. Лавров намагається залякати цивілізовані країни, які підтримують Україну у боротьбі проти російських загарбників, але Росія ніколи не насмілиться почати війну проти НАТО. Максимум, на що здатні росіяни – спробувати влаштувати саботаж постачань озброєння та навчання українських пілотів на данській території. Все це є черговим підтвердженням того, що Данія та Європа повинні підтримувати Україну.

"Важливо сказати данському населенню, що прямої військової загрози для Данії з боку Росії не існує. Ми є членом НАТО — великої парасольки безпеки, — яка заснована на тому, щоб бути в змозі допомогти нам у разі виникнення конфлікту", – запевнив він.

Погрози Лаврова прокоментував також міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен. Він нагадав, що Лавров вже не вперше "брязкає зброєю", проте це не повинно нікого лякати.

"Я сприймаю це з великим спокоєм. Цілком законно підтримувати здатність України захищати себе, і ми будемо продовжувати нашу підтримку. Росія тут є агресором", – зазначив Расмуссен.

Як повідомляв "Телеграф", раніше західна преса писала, що до кінця 2024 року Україна з високою ймовірністю не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16. Потрібну кількість літаків наша держава не зможе отримати, скоріш за все, до весни або літа 2025 року через брак пілотів. Ескадрилья — це 20 літаків та 40 пілотів. Зі зрозумілих причин кількість F-16, які партнери вже передали Києву, не розголошується.

Зазначимо, що Україна довго домагалася отримання цих сучасних винищувачів від західних партнерів. "Телеграф" повідомляв, що навесні 2023 року було створено авіаційну коаліцію під керівництвом Данії та Нідерландів для підготовки українських пілотів та передачі літаків. Навчання українських військових льотчиків проходило в прискореному режимі і тривало менш як рік замість звичайних п'яти років.