Росія втягнула Зеленського у шаховий скандал: Лавров зробив безглузду заяву

Російський політик і тут примудрився згадати президента України

Глава МЗС РФ Сергій Лавров, коментуючи скандал на чемпіонаті світу з шахів-2024 (рапід), зробив випад у бік президента України Володимира Зеленського. Напередодні організатори заборонили норвезькому шахісту Магнусу Карлсену грати у джинсах.

Відповідний коментар Лаврова наводить kommersant.ru. Російський політик заявив, що Зеленський також порушує дрес-код, а тому його треба "звідусіль гнати".

"Той факт, що чемпіона світу Магнуса Карлсена по суті вигнали за те, що він прийшов у джинсах, викликає подив, якщо не остовпіння.

Тоді вже і Зеленського треба за дрес-код звідусіль гнати, це багато проблем вирішило б", – заявив Лавров.

Зазначимо, що Зеленський після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відмовився від костюмів. Президент України в "неформальному" одязі проводить зустрічі з лідерами інших країн, через що навіть його критикували західні ЗМІ.

Раніше Карлсен закликав не допускати росіян та білорусів до міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації шахів (FIDE). Норвежець виступив із полум’яною промовою прямо на очах російського президента FIDE Аркадія Дворковича. Потім у РФ зажадали, щоб Магнус повернув гроші, зароблені у Росії.