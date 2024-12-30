"Россия здесь агрессор": Лавров попытался угрожать Дании из-за передачи F-16 и получил жесткий ответ

Россия не осмелится напасть на НАТО, отметили в Копенгагене

В Дании ответили министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который осмелился угрожать Копенгагену из-за передачи Украине истребителей F-16. Датское правительство напомнило, что Россия агрессор, а истерические заявления РФ не должны пугать цивилизованные страны.

В частности, Лавров в комментарии российским пропагандистам заявил, что решение Дании передать Украине истребители F-16 якобы "провоцирует дальнейшую эскалацию войны" в Украине. Поэтому Россия начнет "принимать адекватные меры" против Дании.

В ответ на это министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен сказал, что угрозы Лаврова не должны кого-то обманывать. Лавров пытается запугать цивилизованные страны, поддерживающие Украину в борьбе с российскими захватчиками, но Россия никогда не осмелится начать войну против НАТО. Максимум, на что способны россияне – попытаться устроить саботаж поставок вооружения и обучения украинских пилотов на датской территории. Все это очередное подтверждение того, что Дания и Европа должны поддерживать Украину.

"Важно сказать датскому населению, что прямой военной угрозы для Дании со стороны России не существует. Мы являемся членом НАТО — большого зонтика безопасности, — который основан на том, чтобы быть в состоянии помочь нам в случае возникновения конфликта", — заверил он.

Угрозы Лаврова прокомментировал также министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. Он напомнил, что Лавров уже не впервые "бряцает оружием", однако это не должно никого пугать.

"Я воспринимаю это с большим спокойствием. Вполне законно поддерживать способность Украины защищать себя, и мы будем продолжать нашу поддержку. Россия здесь агрессор", — отметил Расмуссен.

Как сообщал "Телеграф", ранее западная пресса писала, что до конца 2024 года Украина с высокой вероятностью не будет иметь полной эскадрильи истребителей F-16. Нужное количество самолетов наше государство не сможет получить, скорее всего, до весны или лета 2025 из-за нехватки пилотов. Эскадрилья – это 20 самолетов и 40 пилотов. По понятным причинам количество F-16, которые партнеры уже передали Киеву, не разглашается.

Отметим, что Украина долго добивалась получения этих современных истребителей от западных партнеров. "Телеграф" сообщал, что весной 2023 года была создана авиационная коалиция под руководством Дании и Нидерландов для подготовки украинских пилотов и передачи самолетов. Обучение украинских военных летчиков проходило в ускоренном режиме и длилось менее года вместо обычных пяти лет.