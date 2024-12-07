Україна отримала другу партію F-16 від Данії, - Зеленський

Данія надає постійну підтримку Києву у боротьбі з російською агресією

В Україну надійшла друга партія винищувачів F-16 від Данії. Літаки, передані цією країною раніше, вже збивають ракети, якими Росія обстрілює нашу країну.

Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що нова партія F-16 посилить повітряний щит нашої країни.

"Друга партія F-16 для України від Данії вже в Україні. Це лідерство в захисті життя, яке вирізняє Данію. Надані данцями літаки з першої партії вже збивають російські ракети і рятують наших людей, нашу інфраструктуру. Зараз наш повітряний щит посилений додатково. Якби всі партнери були саме такими рішучими, вже б вдалось унеможливити російський терор. Метте (прем'єрка Данії Метте Фредеріксен, — ред.), дякую тобі, твоїй команді і всьому данському народові!", — йдеться у повідомленні глави держави.

Нагадаємо, партнери України створили авіаційну коаліцію, щоб посилити здатність Києва протистояти агресії Росії сучасними винищувачами. У серпні 2024 року стало відомо, що перші винищувачі F-16 прибули в Україну. Перші F-16 нам передали Нідерланди та Данія.

Як повідомляв "Телеграф", раніше західна преса писала, що до кінця 2024 року Україна з високою ймовірністю не матиме повної ескадрильї винищувачів F-16. Потрібну кількість літаків наша держава не зможе отримати, скоріш за все, до весни або літа 2025 року через брак пілотів. Ескадрилья — це 20 літаків та 40 пілотів. Зі зрозумілих причин кількість F-16, які партнери вже передали Києву, не розголошується.