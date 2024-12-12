"Перемир'я Орбана": Лавров поговорив з Сійярто і дорікнув Україні

Лавров підтвердив бачення "реалістичного шляху" припинення війни в Україні

Перемир’я, яке угорський прем’єр Віктор Орбан запропонував Україні та Росії, Володимир Зеленський нібито відкинув. Лавров каже, що таке відбувається вже "не вперше".

Про це повідомив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Передають РосЗМІ.

У свою чергу, Лавров "підтвердив бачення реалістичного шляху припинення конфлікту (війни — Ред.) в Україні. Також російський дипломат зазначив, що це нібито вже "далеко не перший випадок, коли Україна не приймає ініціативи гуманітарного характеру".

Нагадаємо, що раніше Орбан під час телефонної розмови з Володимиром Путіним висунув пропозицію встановити на Різдво режим припинення вогню та масштабний обмін військовополоненими. У Москві заявили, що підтримують зусилля Орбана та обіцяють "продовжити консультації щодо встановлення миру в Україні".

Цю ж думку висвітлив Орбан і в мережі Х, наголосивши, що він намагався допомогти і вирішити складну ситуацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Орбан здивував заявою про Україну. У мережі його запідозрили у "перевзуванні".