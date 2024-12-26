Лавров заявив, що Росія готова до діалогу з Трампом

Але і тут не обійшлось без кремлівських умов

Москва готова піти на діалог з адміністрацією обраного президента США Дональда Трампа щодо обговорення перемир'я та припинення війни в Україні. Але Кремль сподівається, що Білий дім як слід "зрозуміє причини конфлікту".

Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на заяву глави міністерства закордонних справ РФ (МЗС) Сергія Лаврова. За його словами, Росія "завжди відкрита до діалогу" щодо вирішення війни в Україні.

"Я дуже сподіваюся, що в адміністрації пана Трампа, включаючи пана (майбутнього спецпосланника США по Україні Кіта – Ред.) Келлога, вникнуть у першопричини конфлікту. Ми готові завжди до консультацій", — сказав Лавров.

Водночас очільник МЗС РФ наголосив, що переговори мають бути чіткими без розмитих умов та кордонів, інший варіант Росії не потрібен.

"Відкриті до будь-яких переговорів, якщо переговори будуть по суті", — додав Лавров.

Нагадаємо, нещодавно у Кремлі розповіли, коли "точно" почнуться переговори України та Росії. Там не забули нагадати і про умови перемир'я, основою яких мають бути так звані стамбульські домовленості. Адже РФ не поступається у своїх ключових вимогах по Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ЗМІ зʼясували чотири ключові пункти можливої угоди про мир в Україні.