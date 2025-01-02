Вантажівка у Києві злетіла з мосту, протаранивши паркан: що каже поліція (фото, відео)

Правоохоронці працюють на місці події та з'ясовують усі деталі

У четвер, 2 січня, у Києві вантажівка злетіла з мосту на Видубичах. Внаслідок цього, постраждав водій.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Столичні пабліки опублікували відео.

"Фура злетіла з мосту в Києві, протаранивши паркан", — йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах помітно, що фура лежить посеред дороги під мостом. На місці події працюють правоохоронці. Працівники ДСНС також там знаходяться.

Що кажуть у поліції

"Телеграф" звернувся за коментарем до поліції Києва. Журналістці повідомили, що причиною ДТП стало те, що водій не впорався з кермуванням. Загиблих внаслідок аварії на мосту немає. Постраждав лише водій вантажівки. Правоохоронці працюють на місці події та зʼясовують всі деталі.

Нагадаємо, що 31 грудня в Івано-Франківській області сталась смертельна ДТП, загинуло 5 людей.

"Телеграф" також повідомляв, що в Одесі сталась страшна аварія. Авто збило кур'єра служби доставки з рюкзаком "Glovo", який їхав на мопеді, його затягло під колесо машини. Це сталось через їх зіткнення, коли один намагався обігнати іншого.