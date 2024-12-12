Шахраї дурять українців через "тисячу Зеленського": що відомо про нову схему

На вудочку потрапив 43-річний чоловік

Шахраї почали дурити людей та красти гроші з рахунків, користуючись "тисячею Зеленського". Житель Хмельниччини через це втратив 30 тисяч грн.

Про це повідомляє поліція області. Зазначається, що на вудочку шахраїв потрапив 42-річний житель Смотрицької громади.

Чоловік хотів оформити собі "Зимову єПідтримку" від президента України Володимира Зеленського на 1 тисячу грн і видав приватні дані афериста.

"Йому зателефонував незнайомець, який назвався представником програми "єПідтримка", та повідомив, що потрібно зареєструватися, аби кошти надійшли на рахунок. А для реєстрації необхідно продиктувати код, цифри на звороті картки та смс-код від банку", – розповіли в райуправлінні поліції.

Після цього шахрай поцупив з кредитки чоловіка понад 30 000 гривень.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та просять громадян бути обережними й оформлювати допомогу за чітким алгоритмом, який не передбачає жодних дзвінків та уточнень інформації.

Нагадаємо, подати заяву на "тисячу Зеленського" можна протягом усього зимового періоду – до 28 лютого 2025 року, а використати кошти – до 31 грудня 2025 року. Це можна зробити через кілька державних установ, зокрема, і через "Дію".

Раніше "Телеграф" розповідав, які ще програми підтримки анонсував Зеленський та кому вони будуть доступні.