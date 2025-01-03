Россиянин потерял полтора миллиона, пытаясь избежать ловушки мошенников. Детали курьеза

Мужчине сообщили, что от его имени переводят деньги террористическим организациям

Житель Уфы (РФ) понял, что его разводят и обратился на сайт по борьбе с мошенниками. В итоге там его надули на полтора миллиона рублей.

Мужчина набрался кредитов и продал иномарку. Об этом сообщают российские медиа.

"Впервые мошенники позвонили 61-летнему Виктору 11 декабря. Девушка представилась сотрудницей горсовета и предложила поменять счетчики, Виктор отказался, и случайно услышал, что на том конце провода обсуждают взлом его аккаунта на Госуслугах. После этого звонок прервался, а Виктор понял, что его пытались обмануть", – говорится в публикации.

Потом мужчина наткнулся на сайт Росфинмониторинга (по крайней мере, он так решил). Виктор позвонил на указанный номер и рассказал о своей проблеме. Там ему сообщили, что от его имени делают переводы террористическим организациям.

"После этого мужчину начали разводить по стандартной схеме – его убедили взять кредиты, чтобы "опередить мошенников" и перевести средства на "безопасные счета", а также продать свой автомобиль "Рено Флюенс" якобы, чтобы выманить преступников и задержать. Во время сделки по авто Виктор ждал, что вот-вот нагрянут сотрудники ФСБ, но никто так и не пришел", – говорится в сообщении.

Когда страдалец продал свое авто, ему сказали, что оно на стоянке возле здания ФСБ. Мужчина отправился по адресу, однако иномарки там не было. В итоге Виктор обратился в полицию. Общий ущерб составил 1,6 миллиона рублей.

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