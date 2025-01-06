В Одесі сміливці поринали в море і при цьому хрестилися: як пройшли купання на Водохреще (фото, відео)

Охочих поринути було не так багато цього разу

У понеділок, 6 січня, проходять купання на Водохреще за новоюліанським календарем. Десятки городян зібралися, щоб за традицією поринути у крижану воду.

Освячення води та хрещенські купання продовжуються на пляжі Ланжерон біля Двох куль. Про це повідомляє "Думська".

У соціальних мережах з’явилися фото та відео з пляжу. Попри відносно теплу погоду цього дня, охочих поринути у крижану воду не так уже й багато.

Фото: Думська

Також у басейні готелю "Немо" відпочиваючі також вирішили не забувати про щорічний звичай та викупалися у холодній воді.

Довідка: У православній церкві Хрещення Господнє належить до дванадцяти найважливіших свят у році (їх називають двонадесятими) та завершує святки. Цього дня однією з найпопулярніших українських традицій є купання у водоймі, освяченій священниками.

Дехто вірить, що свята вода здатна "очистити їх від гріхів".

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на Водохреще біля Свято-Покровського собору на Оболоні у Києві та показав, що там відбувалося цього дня. Поринути в ополонку зібралося чимало охочих.