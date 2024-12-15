Велетенський російський прапор несподівано знайшли у Дніпрі. У мережі вже лютують (фото курйозу)

Він там висить не перший рік

У Дніпрі в одному з районів міста помітили велетенський прапор Росії. Він розміщений на тренажерному залі "Тайм-аут".

Про це повідомляють місцеві канали, зазначаючи, що на третій рік війни слід було з цим щось і зробити.

"Зраду знайшли, де не чекали: російський прапор на "Тайм-ауті" на Тополя-2. А ви колись помічали, що кольори там такі самі, як на російському прапорі?" — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на одній зі стін залу розмішено велетенський банер, який має схожі кольори з прапором Росії: білий, синій та червоний. "Тайм-аут" знаходиться за адресою вулиця Панікахи, 61.

У мережі користувачі по-різному сприйняли цю ситуацію: хтось нарікав на те, що комусь нема чим займатись, а хтось посміявся. Були люди, які навіть запропонували адміністрації міста виділити кругленьку суму на перефарбування цього неподобства.

Деякі користувачі наголосили, що ця стіна не має ідентичний колір з прапором РФ, тому немає сенсу розносити "зраду".

Нагадаємо, нещодавно комунальники намагалися побороти ожеледицю у Дніпрі, але самі стали її жертвою. Машина з піском перекинулась на дорозі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Запоріжжі вулицями бігав табун коней. Тварини вільно пересувались одним із житлових кварталів і не боялися людей.