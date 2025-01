В США рэпер едва не подстрелил себя пистолетом во время интервью (курьезное видео)

Штаны выдержали выстрел

Американский рэпер 2Low чуть не застрелился в прямом эфире шоу One on One on One с ведущим Mike D. Оказалось, что исполнитель носит оружие прямо в кармане джинсов.

Интервью началось с обсуждения ранней карьеры 2 Low и его планов на будущее. Позже ведущий перешел к теме тюремного заключения рэпера. Именно в этот момент произошел неожиданный выстрел.

Эфир подкаста приостановили, чтобы выяснить, остались ли все живы. Позже съемочная группа за кадрами увидела, что выстрел был произведен из джинсов рэпера. Оказалось, он хранит оружие прямо в штанах.

Напомним, таксист решил "проучить" пассажиров за опоздание. Он перед лицом пассажиров уехал с места заказа, когда те подошли. Украинцам не понравился такой поступок. Они написали свое мнение.

Ранее Телеграф писал, что в супермаркете Днепра заметили необычного посетителя. А также рассказывали, что Гринч испортил Рождество перуанским наркоторговцам. В ходе рейда были арестованы несколько человек.