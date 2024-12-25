Грінч зіпсував Різдво перуанським наркоторговцям: курйозне відео потрапило до мережі

Перуанська поліція часто використовує костюми

У Лімі, столиці Перу, поліцейський у костюмі Грінча провів арешт наркоторговців. У ході рейду було заарештовано кількох людей.

Про це повідомила поліція Перу в соцмережі X. Зазначається, що операцію проводив підрозділ "Зелений ескадрон", який відомий тим, що часто використовує костюми під час поліцейських спецоперацій.

На кадрах помітно, як "Грінч" з молотом у руках ламає двері до будинку наркоторговців, а за ним слідує загін поліцейських.

"Я ненавиджу Різдво та злочинців", — прокоментував затримання головний герой.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, у будинку злочинців знайшли пакети з кокаїном, інструменти для фасування та готівку.

Як відомо, Грінч є персонажем дитячої книги "Як Грінч вкрав Різдво", в якій він перевдягався в Санту Клауса і пробирався до будинків мешканців Хтовіля, щоб вкрасти їхні подарунки. В Україні він не дуже відомий у масовій культурі, проте на Заході Грінч є досить популярним антигероєм.

Поліція Перу неодноразово використовувала костюми, щоби затримати злочинців. Наприклад, на День святого Валентина затримання проводив плюшевий ведмідь.

А на Хелловін на вулиці вийшли Дедпул та Росомаха.

Як повідомлялося раніше, у Сіднеї (Австралія) в одному з торгових центрів, де була розміщена фігура з льоду, стався курйоз. Один із відвідувачів вирішив лизнути її і примерз, а охорона так і не змогла йому допомогти.