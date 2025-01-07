"Якщо нас втягнуть у війну..." Лукашенко накинувся на Україну і дав невтішний для Білорусі прогноз

Лукашенко сказав, що Київ отримав наказ втягнути Білорусь у війну

Олександр Лукашенко знову заговорив про можливе втягнення Білорусі у війну. За його словами, така ситуація може призвести до руйнування білоруської державності.

"Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава", – заявив Лукашенко. Його слова цитують білоруські ЗМІ.

Білоруський лідер звинуватив керівництво України у спробах втягнути Білорусь у військовий конфлікт. За його словами, Київ отримав такий наказ. Від кого — не уточнив. Лукашенко заявив, що для того, щоб цього не відбулось, він начебто діє "терпляче та наполегливо, як вчать Господь і церква".

Порівнюючи політичні системи двох країн, Лукашенко зазначив: "Нехай кажуть, що у нас тут диктатура, ще щось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні".

Говорячи про 2025 рік, який нещодавно розпочався, керівник Білорусі попередив про складний період. За його словами, разом із Росією Білорусь "почали давити і душити з усіх боків".

Варто зазначити, що це не перша подібна заява білоруського лідера. Раніше він неодноразово звинувачував українську владу у спробах дестабілізувати ситуацію в Білорусі.

Також раніше "Телеграф" писав, що Лукашенко просив Зеленського нанести удар по важливому обʼєкту в Білорусі. Так він вибачався перед Україною за те, що російські ракети били з території Білорусі.