"Если нас втянут в войну..." Лукашенко набросился на Украину и дал неутешительный для Беларуси прогноз

Лукашенко сказал, что Киев получил приказ втянуть Беларусь в войну

Александр Лукашенко снова заговорил о возможном вовлечении Беларуси в войну. По его словам, подобная ситуация может привести к разрушению белорусской государственности.

"Если нас втянут в войну, это тяжелая ситуация. Мы можем не выдержать как государство", – заявил Лукашенко. Его слова цитируют белорусские СМИ.

Белорусский лидер обвинил руководство Украины в попытках вовлечь Беларусь в военный конфликт. По его словам, Киев получил такой приказ. От кого — не уточнил. Лукашенко заявил, что для того, чтобы этого не произошло, он действует "терпеливо и упорно, как учат Господь и церковь".

Сравнивая политические системы двух стран, Лукашенко отметил: "Пусть говорят, что у нас здесь диктатура еще что-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Беларуси, чем такая демократия, как в Украине".

Говоря о недавно начавшемся 2025 году, руководитель Беларуси предупредил о сложном периоде. По его словам, вместе с Россией Беларусь "начали давить и душить со всех сторон".

Следует отметить, что это не первое подобное заявление белорусского лидера. Ранее он неоднократно обвинял украинские власти в попытках дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Также ранее "Телеграф" писал, что Лукашенко просил Зеленского нанести удар по важному объекту в Беларуси. Так он извинялся перед Украиной за то, что российские ракеты избивали с территории Беларуси.