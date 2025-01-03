Лукашенко давно мріяв про Олімпіаду: у Білорусі пройшов чемпіонат із метання валянка (фото)

Весь білоруський спорт перебуває під міжнародними санкціями через дії Лукашенка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко до повномасштабної війни в Україні хотів провести Олімпіаду в країні, а тепер задовольняється лише кринжовим "імпортозаміщенням". У Могильові пройшов перший чемпіонат із метання валянка.

Про це повідомляє belta. У турнірі взяли участь кілька десятків людей — дітей та дорослих.

Чемпіонат проводився у трьох вікових категоріях: хлопчики та дівчатка до 10 років, юнаки та дівчата від 11 до 17 років, чоловіки та жінки віком від 18 років. Переможцям дісталися пам’ятні дипломи, медалі та кубки – все як у великому спорті.

Зазначимо, що Лукашенко мріяв провести Олімпійські ігри в Білорусі й навіть хотів подати спільну заявку з Україною чи Росією.

"Звичайно, нам важко змагатися з гігантами, але, скажімо, з українцями чи росіянами ми можемо Олімпіаду провести. Об'єкти під Олімпійські ігри готові. Зараз національний футбольний стадіон збудуємо і для водних видів спорту, залишиться футбол. У Росії всю інфраструктуру створено під футбол. Можемо легко з ними прийняти Олімпіаду. І тут (у Білорусі — ред.) переважно літню провести за допомогою росіян чи українців. У них є об'єкти, яких нам не вистачає", — заявляв у 2019 році Лукашенко.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів на міжнародні змагання під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Подібне рішення було ухвалено і щодо Олімпіади-2024. Очікується, що РФ та Білорусь буде представлена на зимових Іграх-2026. Нещодавно Міжнародний союз ковзанярів (ISU) дозволив фігуристам із цих країн брати участь у відборі на Олімпіаду.