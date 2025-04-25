Масове смаження шашликів просто у дворі багатоповерхівок у Києві шокувало українців: "Не знають, що таке ліс"

Багато коментаторів не зрозуміли такого відпочинку

З настанням теплої погоди мешканці житлового масиву "Райдужний" на Троєщині масово вийшли смажити шашлики біля під’їздів. Вони винесли з собою розкладні столи та парасольки. Загалом картина нагадувала народне гуляння.

Людей було так багато, що яблуку не було де впасти. Відповідне відео виклали у TikTok.

Вздовж усього житлового комплексу утворилося стовпотворіння. Мешканці столиці вийшли на вулицю сім’ями, прихопили з собою мангали та складні меблі.

На кадрах поруч із житловим масивом видно чи то поле, чи зарослий травою пустир. Інтернет-користувачі почали активно коментувати відео. Вони висловили думку, що не надто приємно смажити шашлик у полі – краще це робити у лісі.

Також підписники зазначали, що якби кожен посадив по дереву – був би ліс. Інші пропонували просто пройти кілька сотень метрів або виїхати на природу, щоб не юрмитися "як мурахи".

Один із коментаторів зазначив, що такий відпочинок нагадує проведення часу українців у Польщі на заробітках, ймовірно, натякаючи, що поведінка відпочиваючих не схожа на хазяйське ставлення до власної землі.

Нагадаємо, п’ятниця у Києві буде останнім днем цього тижня, коли буде спекотно. Синоптики прогнозують наприкінці тижня хмари, дощі, похолодання та вітер. Опади повинні пройти лише у першій половині суботи, а от вітри вируватимуть усі вихідні.