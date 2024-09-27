НЛО під водою? У США виявили рибу незвичайного виду та форми (фото)

На пляжі штату Орегон виявили величезну "рибу-сонце"

Величезна "риба-сонце" — це не вигадка і міф, а справжня реальність. У цьому змогли переконатися жителі та гості штату Орегон на північному заході Сполучених Штатів Америки, коли побачили її на цьогорічному пляжі.

Про це повідомляє The Seattle Times. Йдеться про рибу Mola Mola – її викинуло на берег улітку поточного року. Це вже третій випадок знахідки незвичайної морської істоти.

Вперше подібну рибу знайшли у червні на півночі штату. Тоді на берег викинуло представника виду Mola Tecta. Останню рибу виду Mola Mola знайшли на пляжі Hug Point у графстві Клатсоп.

Ось так ця риба виглядала збоку. За даними вчених, довжина цієї риби становила 2,13 метри, хоча представники цього виду можуть зростати до 3 метрів і важити до 2 300 кілограмів.

Mola Mola, відома також, як океанська "риба-сонце", є найважчою кістковою рибою у світі. За інформацією Національного управління океанічних та атмосферних досліджень, ці риби живуть у тропічних та помірних широтах Світового океану, харчуючись медузами. Дана риба виглядає дуже незвичайно через свій колір шкіри, маленького рота і великих очей, при цьому вона є досить поширеним мешканцем океанських вод.

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