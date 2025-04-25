Вінницькі школярі осоромилися у мережі з музикою із російського мультфільму: як відреагували українці

Учнів вінницького ліцею відверто розкритикували

У мережі з’явилося відео, на якому учні однієї зі шкіл Вінниці намагаються відтворити заставку до російського мультсеріалу "Смішарики". Кадри знято в класі: діти відкривають дошку, прибирають і грайливо імітують дії героїв мультика під його оригінальну вступну пісню.

Користувачі соцмереж різко розкритикували школярів за використання звукової доріжки з російського анімаційного серіалу, який давно втратив підтримку серед української аудиторії. На момент публікації матеріалу ролик вже набрав майже 970 тисяч вподобань.

Особливе обурення викликало те, що мультфільм досі активно просувається у Росії як частина державної культурної політики.

"Розчарую деяких коментаторів, але знімати відео під музику з російського мультика, автори якого активно підтримують Росію — це точно не окей", — написали у коментарях.

Крім критики українських користувачів, увагу до відео звернули й російські підписники, які, побачивши напис "клас" на дошці, спершу помилково вважали, що відео знято у Росії.

Додаткове тло скандалу створив і загальний контекст навколо "Смішариків": попри відсутність публічних заяв більшості творців про російсько-українську війну, проєкт залишається продуктом, що існує в межах державної цензури РФ. У 2022 році, наприклад, з серій було прибрано згадки про "загарбників" і "війни".

Нові серії "Смешариків" і досі виходять на території Росії, а сам бренд активно підтримується владою РФ, зокрема головою уряду Мішустіним, який називав його "гімном дитинства нинішнього покоління російських дітей".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що турецько-німецьку акторку Мер'єм Узерлі, відому за роллю Хюррем Султан у серіалі "Величне століття", розкритикували за вибір тематики дитячого свята. Вона організувала день народження доньки в стилі російського мультфільму "Маша і ведмідь".