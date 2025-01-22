Рыба-луна загрустила в японском аквариуме: персонал пошел на хитрость, чтобы ее развлечь (курьезное фото)
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Особь и до этого отличалась особой любовью к посетителям
В Японии аквариум заметил, что их рыба-луна страдает от одиночества, когда к ней не приходят посетители. Чтобы ее развлечь сотрудники пошли на хитрость.
Об этом пишет The Guardian. Курьезная ситуация произошла, когда аквариум Кайкёкан в Симоносеки закрылся на ремонт.
Сотрудники обнаружили, что их рыба-луна перестала нормально питаться, начала тереться о стекло и в целом стала менее активной. Изначально персонал заподозрил у нее наличие паразитов, однако тесты это не подтвердили.
Тогда один из работников аквариума предположил, что странное поведение на самом деле можно объяснить одиночеством. Чтобы проверить теорию, у стекла поставили картонных "посетителей".
Фокус сработал и рыба вернулась к своему нормальному поведению и начала питаться как следует.
Рыба-луна она же рыба-солнце, она же мола-мола считается крупнейшей костной рыбой в мире. Самый большой обнаруженный экземпляр достигал 2,7 тонны, однако в основном они вырастают примерно до тонны и трех метров в высоту. Из-за их особого "вертикального" строения, их измеряют в высоту, а не длину
Особь из Кайкёкана намного меньше — около 80 сантиметров и 30 килограмм. Персонал отмечал, что эта рыба и раньше обладала очень игривым поведением и часто подплывала к посетителям, когда те на нее смотрели.
Пост аквариума в Instagram собрал множество комментариев со словами поддержки, а некоторые обещали посетить рыбу, когда ремонт закончится.
Как сообщалось ранее, в сентябре 2024 года на побережье Орегона (США) нашли несколько особей рыбы-луны на пляжах. Для штата подобные гости весьма редкие, а потому привлекли много внимания местных жителей.