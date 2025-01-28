Китай закликає Росію і США скоротити свої ядерні потенціали

Це є умовою для початку конструктивного діалогу

Китай закликав Вашингтон і Москву "ще більше скоротити" свої ядерні арсенали в якості попередньої умови для успішної участі в потенційних переговорах щодо роззброєння, до яких закликав президент США Дональд Трамп. Тристоронній діалог з питань денуклеаризації може відбутися між Москвою, Пекіном та Вашингтоном.

Про це йдеться у заяві китайського МЗС.При цьому Росія вже заявила, що хоче відновити двосторонні переговори щодо ядерного роззброєння "якомога швидше".

На думку МЗС КНР, зменшити кількість ядерних боєголовок та їхніх носіїв мають як РФ, так і США. Саме це є умовою для початку діалогу, про який заявляв раніше Трамп.

Трамп у зверненні до учасників Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив про плани домагатися денуклеаризації через тристоронні переговори РФ, США і Китаю.

Китай же наполягає, що вони (Росія і США — ред.) мають "ще більше істотно скоротити свої ядерні арсенали, щоб створити необхідні умови для приєднання до процесу роззброєння інших держав, що володіють ядерною зброєю", ідеться в документі.

За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI), на 2024 рік США мали 3708 доступних до використання ядерних боєголовок, а Росія — 4380. Колишні "суперники по холодній війні" загалом володіють майже 90 відсотками світової ядерної зброї.

У розпорядженні Китаю перебувало 500 ядерних боєзарядів. На четвертому місці за ядерним арсеналом перебуває Франція (290 одиниць), а на п'ятому — Велика Британія (225 одиниць).

При цьому Пекін знову заявив, що його арсенал призначений виключно для "самооборони" і що він підтримує свої ядерні сили "на мінімальному рівні, необхідному для національної безпеки".

Що таке денуклеарізація

Ядерне роззброєння — це акт скорочення або ліквідації ядерної зброї. Термін "денуклеаризація" також використовується для опису процесу, що веде до повного ядерного роззброєння.

Договори про роззброєння і нерозповсюдження були узгоджені з огляду на надзвичайну небезпеку, притаманну ядерній війні та володінню ядерною зброєю.

Прихильники ядерного роззброєння кажуть, що це зменшить ймовірність виникнення ядерної війни, особливо з огляду на аварії або удари у відповідь на хибні тривоги. Критики ядерного роззброєння кажуть, що це підірве стримування і зробить звичайні війни більш поширеними.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп, який обійняв посаду президента США, доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу закінчити за сто днів російсько-українську війну. Тим часом українські топ-чиновники заперечують наявність будь-яких точних відомостей щодо мирних планів Трампа.