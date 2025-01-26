Трамп обіцяв закінчити війну за 100 днів? Що насправді відомо про його "мирні плани"

Українські топ-чиновники заперечують наявність мирних планів Трампа

Дональд Трамп, який обійняв посаду президента США, доручив своєму спецпредставнику по Україні Кіту Келлогу закінчити за сто днів російсько-українську війну. Тим часом українські топ-чиновники заперечують наявність будь-яких точних відомостей щодо мирних планів Трампа.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram, що насправді жодних "мирних планів за 100 днів" не існує у медіа. Він вважає, що в цьому випадку може йтися про інформаційні вкидання, які найчастіше створюють і легалізують росіяни.

Начальник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (ЦПД РНБО) Андрій Коваленко також критично поставився до повідомлень про мирні плани Трампа.

"Всі так носяться з планом завершення війни так, ніби це щось дотичне до реальності, а не просто публікація в звичайному медіа заради трафіку. Жодного доступу до інформації та розуміння реального стану справ там немає — поверхневий аналіз", — написав Коваленко в Telegram.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що "Телеграф" поспілкувався з доцентом Інституту міжнародних відносин, кандидатом політичних наук Миколою Капітоненком, який висловився з приводу Трампа, гри Китаю та перспективи перемоги над Росією.